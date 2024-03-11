Pendik'te beton mikseri devrildi

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaya'nın kullandığı 16 TB 847 plakalı beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaya, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.