Pendik'te beton mikseri devrildi

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaya'nın kullandığı 16 TB 847 plakalı beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaya, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.