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Pendik'te beton mikseri devrildi

Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan sürücü diğer araç sürücüleri tarafından çıkarıldı.

Pendik'te beton mikseri devrildi
Pendik'te beton mikseri devrildi
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Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaya'nın kullandığı 16 TB 847 plakalı beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaya, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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11 Mar 2024 - 20:45 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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