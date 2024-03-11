"Ayırmadan hizmet yapacağız"

Turgut Altınok, Bağlum Stadyumu açılış törenine katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "Devlet gibi bütçe var. Bizim bütçemizin 45 misli bütçesi var. Ama Keçiören'e yaptığı hiçbir şey yok. Keçiören'in belediye başkanı değil miydi? Seçimden seçime mi Keçiören'i hatırlıyorsun? Büyükşehir Belediye Bbaşkanı bütün Ankara'nın belediye başkanıdır. Var mı Keçirören'de dikili ağacı? Yok. Dün buraya gelmiş. Sanki belediye otobüsüyle gelmiş. Altınok sokakların adamı, halkın adamı Altınok. Senin gibi halktan uzak değil. Seçimden seçime sokağa inenlerden değil, Altınok her gün sokakta. 'Sizin paranızla çakarlı arabalara biniyor' diyor. Yahu bir Büyükşehir Belediye Başkanına yalan söylemek yakışıyor mu? Ben ne söylüyorsam hepsini resmi rakamlarla söylüyorum. Pekala buraya geldiği araba ne? 'Mercedes Vito' ile geldi; 15 milyon lira. Sanki belediye otobüsüyle geldi. Belediye otobüsüyle gelmek istese belediye otobüsünde yer de bulamaz. Tıklım tıklım dolu belediye otobüsleri. 20 yılda Bağlum'u bir gecekondu şehrinden bir dünya kenti, bir turizm kenti yaptık. Sadece şu stadyuma harcadığımız para şu ana kadar 36 milyondur. Bir kreş, bir spor tesisi yapabildi mi? 5 yılda Ankara'ya bir kapalı spor salonu yapamadı" ifadelerini kullandı.

'ANKARA’YI YAVAŞ’TAN KURTARACAĞIZ'

Stadyuma adı verilen Hüseyin Demirtaş'ın PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatan Altınok, CHP ile DEM arasında Ankara’da işbirliğinin geçerli olduğunu söyledi. Altınok, "'Ankara için şehir uzlaşması yaptık' diyorlar. Atatürk'ün, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Ankara’yı Yavaş’tan kurtarıp dünya başkenti haline getireceğiz. 'Az laf çok iş' diyor; ama işi olmayanın lafı olmaz. Yavaş'ın vizyonu yok. Vadettiği 100 projeden 90'ını yapamadı ve sosyal medyasından sildi. Bizim yaptığımız kuleye, kaleye laf ediyor. İçinde Türk kültürü olmayan, tarih sevgisi olmayan laf eder. Biz inşallah Türk kültürünü, sanatını temsil eden kulemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli’nin katılımı ile 18 Mart’ta açacağız. 31 Mart’ta Yavaş’tan Ankara’yı kurtaracak, yüzde 8'den yüzde 4'e düşürdüğü yardımları tekrar artıracağız. Çocuklara Kantin Kart vereceğiz. 200-300-500 TL'lik kartlar vereceğiz, çocuklarımız kartlardan ne istiyorsa alacak. Üniversite öğrencilerine ulaşım 31 Mart’tan sonra ücretsiz olacak. Tabii otobüs, dolmuş esnafını mağdur etmeyeceğiz. Et yardımını 400 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Emeklilere bin 500 lira değil, 5 bin lira yatıracağız. Köylerde su aboneliğinden ücret almayacağız. Kadın ve genç girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteğinde bulunacağız. Havaalanı metromuzu, diğer metro ağları ile bağlayacağız. Ayırmadan, kayırmadan hizmet yapacağız. Keçiören’de de hizmet yapacağız, Çankaya’da da yapacağız. Ankara’nın 5 yılı boş yıl oldu. İnşallah 31 Mart'ta bu prangayı kıracağız" dedi.