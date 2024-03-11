Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara'da siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yansıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır. Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. Başbakan Miçotakis'in ülkemize yapması öngörülen ziyaretinin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir" denildi.
- Dünya
İki Ülke siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi
Türkiye ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımı ile Ankara'da siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.