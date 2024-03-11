Yeniden hatırlanan "Kadınlık Marşı"

1915 yılında bestelenen Kadınlık Marşı, milli mücadele dönemi öncü isimlerinden olan Halide Edib Adıvar tarafından yazılmıştır. Bu marş, Türk kadınlarının özgürlük mücadelesini ve eşitlik taleplerini dile getiren ve önem taşıyan bir eserdir. Marş, Türk kadınlarının hak arayışlarını ve ulusal bağımsızlık mücadelesine katkılarını vurgulamaktadır. Türk kadınlarının toplumsal ve siyasi alandaki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan bir metindir. Marş, Türk kadınlarının vatan sevgisi, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar etrafında birleşerek mücadele etmelerini özendirir. Halide Edip'in milli mücadele dönemindeki etkin rolü ve kadın hakları konusundaki çabalarıyla da örtüşen bir eserdir. Kadınlık Marşı, Türk kadınlarının tarih boyunca yaşadığı zorluklara ve mücadelelerine atıfta bulunarak, onların toplum içindeki önemini ve değerini vurguluyor.

Kadınlık Marşı sözleri

Yüksel ey kadınlık, ali analık

Size ulvilik makamı layık

Size yakışır mı bunca sefalet

Kadın sefaleti büyük felaket

Uyan ey kadınlık, elverir uykyn

Bugün sen uyurken ağlıyor yavrun

Evladı vatanı annesisin sen

Sevgili vatanın ninesisin sen

Uyan aç gözünü etrafına bak

Terakki yolunda sen ol ön ayak

Kendine gel uyan mezelettn çık

Atik ol işine bak ömrüne yazık

Uyan ey kadınlık, elverir uykyn

Bugün sen uyurken ağlıyor yavrun

Evladı vatanı annesisin sen

Sevgili vatanın ninesisin sen

Kadın çalışınca çalışır vatan

Çalışmaya geldik dünyaya sen ben

İnsan ocağını yapan kadındır

O ocağı yıkan yine kadındır

Kadının zineti kadın işidir

İş bilen kadın ergen kişidir

Cahil kalmayalım ilim öğrenelim

Çirkin tembelliğinde hep vazgeçelim

El işi hünerler sanat marifet

Ekmek biçmek beslemek şefkat

Kadınlığa layık çalışma işler

Böyle kadınlığı tarih alkışlar.

Halide Edip Adıvar kimdir?

Halide Edip Adıvar 1884-1964 yılları arasında yaşamıştır. Türk edebiyatının önemli yazarlarındandır. Aynı zamanda akademisyen, siyasetçi ve öğretmen olarak da tanınır.1884 yılında İstanbul'da doğan Edip, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. 1901 yılında Salih Zeki ile evlendi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yazı hayatına başladı. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da cephelerde görev aldı. Kurtuluş Savaşı'na aktif olarak katıldı. 1926 yılında Adnan Adıvar ile evlendi. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olarak görev yaptı. 1950 yılında milletvekili seçildi. 1964 yılında İstanbul'da öldü. Eserlerinde milliyetçi ve feminist bakış açısını yansıtan Halide Edip Adıvar, sade ve akıcı dili ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Toplumsal ve siyasi konulardaki cesur tavrıyla tanınır.

Eserleri

Roman

Sinekli Bakkal

Mai ve Siyah

Vurun Kahpeye

Kalp Ağrısı

Hikaye

Handan

Memleket Hikâyeleri

Anı:

Ateşten Gömlek

Turfa

Tiyatro:

Seviyye Talip

Tarih:

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir?

Muallim İsmail Hakkı Bey, 1865-1927 yılları arası yaşamıştır. Türk musikisi bestekârı ve müzik öğretmenidir. Türk musikisinin en önemli ve üretken isimlerinden biri olarak kabul edilir. İstanbul'da doğan İsmail Hakkı Bey'in, babası Reşid Efendi, Mızıka-i Hümayun'da hanendedir. Küçük yaşta musikiye başladı ve birçok önemli musikiciden ders almıştır. Darülelhan, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yapmış, 2000'den fazla eser bestelemiştir. İsmail Hakkı Bey, 1927 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Muallim İsmail Hakkı Bey, Türk musikisinin geleneksel formlarını en iyi şekilde bilen ve uygulayan bestekârlar arasında yer alır. Eserlerinde özgün bir üslup geliştiren İsmail Hakkı Bey, Türk musikisinin eğitim ve öğretimine önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzde de birçok bestesi seslendirilmekte ve sevilmektedir.

Eserleri

Saz semâisi, peşrev, longa, oyun havası, zeybek, kâr, kâr-ı nâtık, beste, semâi, şarkı, köçekçe, marş, tevşîh, durak, ilâhi, şuğul, nefes gibi Türk musikisinin hemen her formunda eseri bulunmaktadır.

En bilinen eserleri