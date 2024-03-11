Yeniden hatırlanan "Kadınlık Marşı"

1915 yılında bestelenen Kadınlık Marşı, milli mücadele dönemi öncü isimlerinden olan Halide Edib Adıvar tarafından yazılmıştır. Bu marş, Türk kadınlarının özgürlük mücadelesini ve eşitlik taleplerini dile getiren ve önem taşıyan bir eserdir. Marş, Türk kadınlarının hak arayışlarını ve ulusal bağımsızlık mücadelesine katkılarını vurgulamaktadır. Türk kadınlarının toplumsal ve siyasi alandaki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan bir metindir. Marş, Türk kadınlarının vatan sevgisi, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar etrafında birleşerek mücadele etmelerini özendirir. Halide Edip'in milli mücadele dönemindeki etkin rolü ve kadın hakları konusundaki çabalarıyla da örtüşen bir eserdir. Kadınlık Marşı, Türk kadınlarının tarih boyunca yaşadığı zorluklara ve mücadelelerine atıfta bulunarak, onların toplum içindeki önemini ve değerini vurguluyor.
Kadınlık Marşı sözleri
Yüksel ey kadınlık, ali analık
Size ulvilik makamı layık
Size yakışır mı bunca sefalet
Kadın sefaleti büyük felaket
Uyan ey kadınlık, elverir uykyn
Bugün sen uyurken ağlıyor yavrun
Evladı vatanı annesisin sen
Sevgili vatanın ninesisin sen
Uyan aç gözünü etrafına bak
Terakki yolunda sen ol ön ayak
Kendine gel uyan mezelettn çık
Atik ol işine bak ömrüne yazık
Uyan ey kadınlık, elverir uykyn
Bugün sen uyurken ağlıyor yavrun
Evladı vatanı annesisin sen
Sevgili vatanın ninesisin sen
Kadın çalışınca çalışır vatan
Çalışmaya geldik dünyaya sen ben
İnsan ocağını yapan kadındır
O ocağı yıkan yine kadındır
Kadının zineti kadın işidir
İş bilen kadın ergen kişidir
Cahil kalmayalım ilim öğrenelim
Çirkin tembelliğinde hep vazgeçelim
El işi hünerler sanat marifet
Ekmek biçmek beslemek şefkat
Kadınlığa layık çalışma işler
Böyle kadınlığı tarih alkışlar.
Halide Edip Adıvar kimdir?
Halide Edip Adıvar 1884-1964 yılları arasında yaşamıştır. Türk edebiyatının önemli yazarlarındandır. Aynı zamanda akademisyen, siyasetçi ve öğretmen olarak da tanınır.1884 yılında İstanbul'da doğan Edip, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. 1901 yılında Salih Zeki ile evlendi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yazı hayatına başladı. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da cephelerde görev aldı. Kurtuluş Savaşı'na aktif olarak katıldı. 1926 yılında Adnan Adıvar ile evlendi. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olarak görev yaptı. 1950 yılında milletvekili seçildi. 1964 yılında İstanbul'da öldü. Eserlerinde milliyetçi ve feminist bakış açısını yansıtan Halide Edip Adıvar, sade ve akıcı dili ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Toplumsal ve siyasi konulardaki cesur tavrıyla tanınır.
Eserleri
Roman
- Sinekli Bakkal
- Mai ve Siyah
- Vurun Kahpeye
- Kalp Ağrısı
Hikaye
- Handan
- Memleket Hikâyeleri
Anı:
- Ateşten Gömlek
- Turfa
Tiyatro:
- Seviyye Talip
Tarih:
- Son Sadrazamlar
Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir?
Muallim İsmail Hakkı Bey, 1865-1927 yılları arası yaşamıştır. Türk musikisi bestekârı ve müzik öğretmenidir. Türk musikisinin en önemli ve üretken isimlerinden biri olarak kabul edilir. İstanbul'da doğan İsmail Hakkı Bey'in, babası Reşid Efendi, Mızıka-i Hümayun'da hanendedir. Küçük yaşta musikiye başladı ve birçok önemli musikiciden ders almıştır. Darülelhan, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yapmış, 2000'den fazla eser bestelemiştir. İsmail Hakkı Bey, 1927 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Muallim İsmail Hakkı Bey, Türk musikisinin geleneksel formlarını en iyi şekilde bilen ve uygulayan bestekârlar arasında yer alır. Eserlerinde özgün bir üslup geliştiren İsmail Hakkı Bey, Türk musikisinin eğitim ve öğretimine önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzde de birçok bestesi seslendirilmekte ve sevilmektedir.
Eserleri
Saz semâisi, peşrev, longa, oyun havası, zeybek, kâr, kâr-ı nâtık, beste, semâi, şarkı, köçekçe, marş, tevşîh, durak, ilâhi, şuğul, nefes gibi Türk musikisinin hemen her formunda eseri bulunmaktadır.
En bilinen eserleri
- Yıldızların Altında
- Bülbül Öter
- Cânım İstanbul
- Manolya
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.