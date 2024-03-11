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Yardım çadırından hırsızlık yaptı

Kayseri’de Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırından hırsızlık yapan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yardım çadırından hırsızlık yaptı mask
Yardım çadırından hırsızlık yaptı
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Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırında meydana geldi. Çadırdan hırsızlık yapıldığını fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada kamera görüntülerinde şüphelinin çadıra girip sırtına aldığı çuvallarla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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11 Mar 2024 - 18:05 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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