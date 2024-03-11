“134 milyon dolarlık Fairtrade pazarına girecek”

Bölgenin önde gelen ailelerinden, eski milletvekili Faruk Septioğlu, iletişim akademisyeni Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir'i makamında ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Fairtrade projesi hakkında şu bilgileri verdi: “ Türkiye’nin sebze-meyve deposu Elazığ’da üretilen tarımsal ürünler, dünya ile rekabet edebilmesi için sürdürülebilirlik vizyonuna sahip olmalı. Dünyadaki tüketicilerin bizim ürünlerimizi tercih etmesi için Fairtrade (Adil ticaret) logosu taşıması gerekiyor.

Septioğlu: "Fairtrade sertifikalı ürünler organiktir, plastik içermeyen ve biyolojik olarak doğada yüzde 100 parçalanabilen ambalajlar kullanırlar. Çiftçimiz, üretim yaparken doğayı korurken, tarım işçileri de hak ettikleri ücretlerle istihdam edilir.Bu kapsamda, ata tohumuyla, genetiği korunmuş ve biyogenetik müdahaleye uğramamış gıdaları, ilaçsız tarım yöntemleriyle elde eden üreticileri destekleyeceğiz. Meydana getirilen ürünler, pestisit (tarım ilacı) ve ağır metal tahlillerinden geçirilerek satışa sunulacak. Şu anda 134 milyon dolar civarında bulunan etik gıda (Fairtrade) sektörünün, 2027'de 200, 2032'de 280 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Elazığ çiftçisi, uygulayacağımız proje ile bu pazara girerek hak ettiği payı alacaktır". diye konuştu.

FAIRTRADE, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLER

Septioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya çapında 152 milyon çocuk işçisi var. Bu çocukların yüzde 70'i tarımda çalışıyor. Günümüzde, 98 milyon çocuk ve gencin tarımda çalıştığı tahmin edilmektedir. Bunların birçoğu okula gitmiyor, oyun oynamak için çok az zamanları var ve uygun beslenmiyorlar veya gerekli bakımı almıyorlar. Fairtrade, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) asgari yaş ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri tarafından tanımlanan çocuk işçiliğini yasaklar". dedi.

Fairtrade Standartları’ndaki özel kriterler şunları içerir:

-15 yaşın altındaki çocuklar Fairtrade kuruluşları tarafından istihdam edilemez.

-18 yaşın altındaki çocuklar, eğitimlerini veya gelişimlerini tehlikeye atacak işler yapamazlar.

-Çocukların aile çiftliklerinde yardım etmelerine yalnızca katı koşullar altında izin verilir. İş yaşa uygun olmalı ve okul saatleri dışında veya tatillerde yapılmalıdır.