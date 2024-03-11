Başkentte Uzun Kuyruklar Oluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkentlilerin hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren ABB Halk Ekmek Fabrikası; kentin farklı noktalarında hizmet veren 7 Başkent Market şubesinde Ramazan ayı sonuna kadar sürecek uygun fiyatlı et satışına başladı.

YÜZDE YÜZ YERLİ BESİ

Uygulama ile ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu Veteriner Hekim Mutlu Ergün, “Yüzde yüz yerli besi hayvanlarımızın Ankara’daki kesimhanelerde kesimini sağlayıp antemortem ve postmortem muayenelerini yaparak uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışımızı yapmaya başladık. Eko kıyma 369 TL, eko kasap köfte 369 TL, kuşbaşı 379 TL, Ayaş Kooperatifi kangal sucuğumuz 309 TL, haşlama et 339 TL’den satışa sunduk” dedi.

7 NOKTADA GERÇEKLEŞİYOR

Uygun fiyatlı et satışı; GİMAT Başkent Market, Batıkent Başkent Market, ASKİ Başkent Market & Kafe, ABB Başkent Market, Şafaktepe Başkent Market, Kızılay Başkent Market ve Etimesgut Başkent Marketler olmak üzere toplamda 7 noktada, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Kıymanın kilosunun 369 TL, kuşbaşının kilosunun 379 TL olduğu Başkent Marketlerde; kasap köfte 369 TL, haşlama et 339 TL, dana sucuk 339 TL, tüm tavuk ise 83,25 TL’den satılıyor.

Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan uygun fiyatlı et satışı Ramazan ayı boyunca devam edecek.