Babacan: “Musa Ateş’e adalet borcumuz var”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, suikaste uğrayan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babasının vefatı üzerine mesaj yayınladı.

"Musa bey'in gözyaşları dinmedi"

Ali Babacan'ın taziye mesajı şöyle:“ Rahmetli Sinan Ateş’in babası Musa Ateş vefat etti.Musa Bey, Ankara’nın göbeğinde siyasi bir cinayete kurban giden oğlunun faillerinin ortaya çıktığını ve sorumluların hak ettiği cezayı aldığını göremeden aramızdan ayrıldı. Siyasi engeller, karartmalar nedeniyle 14 ayda iddianame dahi hazırlanamadı, gözler önünde işlenmiş bir cinayet, tüm delilleriyle hesapsız bırakıldı. Siyasi nüfuzlarıyla hakkın tecellisine engel olanlar yüzünden Musa Bey’in gözyaşları dinmedi. Bizim Sinan Ateş’in evlatlarına, eşine, annesine ve evladının fotoğrafını öpüp ağlayan Musa Ateş’e adalet borcumuz var. Bilinmelidir ki er ya da geç adalet yerini bulacak ve karartılmaya çalışılan bu cinayet tamamen aydınlatılana kadar bizler de takipçisi olacağız.Musa Ateş’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum.” dedi.