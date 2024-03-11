Çanakkale'de fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 05.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.