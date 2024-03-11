- Gündem

Çanakkale'de fırtına engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de fırtına engeli
Çanakkale'de fırtına engeli
+8
Video için play'e tıklayın

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat  07.00, 11.00 seferleri, Kabatepe'den ise  saat 05.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.

# Çanakkale Boğazı, Fırtına, engel, Feribot, ile, ISE, edildi, saat, Araç, yapılması

11 Mar 2024 - 17:15 DHA Çanakkale- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL