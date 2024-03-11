- Asayiş

Şüpheli ölümde, 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) gözaltına alınan eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli ölümde, 2 kişi tutuklandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Mustafa Kalaycı, 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası olan diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi A.K. ile F.U. isimli kadın ile M.K. isimli erkek gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde bugün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

# Antalya, İstiklal Mahallesi, diş hekimi, Cinayet, Kadın, ile, 8 Mart, Sağlık, şüpheli, Polis

11 Mar 2024 - 17:13 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL