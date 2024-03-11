İmamoğlu: "Bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan, helallik isterim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8. dönem toplantısına katıldı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi, İBB'nin Saraçhane Merkez binasında son kez yapılan toplantıda, siyasi parti grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Törende CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a plaket verilirken AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu adına plaketi Grup sözcüsü Faruk Gökkuş aldı. İBB Meclisinin en genç üyesi Amine Cansu Çelik'e de plaket verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyelerine hitaben bir konuşma da yaptı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR SORUMLULUĞU PAYLAŞTIK"

"Milletten aldığımız görevi bugün itibariyle tekrar milletimize teslim ediyoruz" diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu, "Bu kıymetli çatı altında görevimizi hepbirlikte icra ettik. Hepimiz için zor ve çok değerli bir görevdi. İstanbul için hepbirlikte en doğrusunu bulmak için çalıştık. Tabii fikir ayrılıkları, farklı bakış açıları, farklı hassasiyetler içinde ortak bir yol bulabilmek için uğraştık. Önemli bir süreçti. Doğrusu bunu çok başarmak istesek de çoğu zaman başaramadık. Hararetimizin yükseldiği, kontrolümüzün azaldığı anları da bir hayli yaşadık.Sonuçta bu meclis çatısı altında hep birlikte ortak bir kaderi, ortak bir mesaiyi paylaştık. Temsilcisi olduğumuz İstanbullulara karşı çok değerli bir sorumluluğu paylaştık. Bunun anlamını ve değerini bileceğimize, birbirimizin hatırını her zaman sayacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"OYBİRLİĞİYLE ALDIĞIMIZ KARARLARIN ÇOK DAHA FAZLA OLABİLMESİNİ ARZU EDERDİM"

Farklı fikirlerin meclisin doğasında olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Demokrasinin tabiatı gereği böyle de olması şart. Yine de oybirliğiyle aldığımız kararların çok daha fazla olabilmesini arzu ederdim elbette. Bu meclisteki herkesin de bu dileğini paylaşacağına inanıyorum. İnsanlar, gönülden istişareyi arzu eder ve günün sonunda bir ortak fikirde buluşmayı herkes ister. Herşeye rağmen ülkemizin içinde bulunduğu bir iklim var ve bu iklimin bütünüyle dönem dönem bizi etkilemediğini ve dışına çıkabildiğimizi de mecliste gördüm, buna şahitlik ettim. Bu da açıkçası beni sevindirmiştir. Bundan dolayı da memnuniyet duyuyorum" dedi.

"KENDİ ADIMA 'HELAL OLSUN' DEMEK İSTERİM"

Bir sonraki dönemde görev alacak meclis üyelerine başarılar dileyen İmamoğlu, "Bu güzel atmosferin önümüzdeki dönem meclis çalışmalarına da daha iyisiyle daha güçlüsüyle daha iyi anılar bırakması dileğimle sirayet etmesini elbette arzu ederim, dilerim. Hepinize tüm çalışmalarınız, emekleriniz, katkılarınız, eleştirileriniz, önerileriniz ve sürece dair ilginiz, dertlenmeniz, İstanbullu olmanın, İstanbul'a hizmet etmenin işbirliği ortamını sağlamanızdan ötürü yürekten ve çok içten teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde böylesi bir buluşma anında elbette ki şahsen bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan kendi şahsıma elbette ki helallik isterim. Benden yana da bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, bu çatı altında bulunan bütün hemşehrilerimin adına da, kendi adıma da 'Helal olsun' demek isterim, bir hak geçmişse. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek hepinizi güzel bir geleceğe sağlıkla, umutla ve bütün iyi dileklerimle uğurluyorum. Sağolun, var olun. Teşekkür ederim katılımlarınız için" ifadelerini kullandı.