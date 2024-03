Yumaklı: "Gelecek nesiller için çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Yumaklı, 22 yıl içerisinde yapılamaz denilen birçok şey yapıldığını söyleyerek, "Bu ülkenin insanlarının geleceğe bakışı değişti. Bu hepimizin izah ettiği, bildiği, yaşadığı bir süreç. Ancak Türkiye Yüzyılı'nın ilk yüzyılını tamamladık. Türkiye Yüzyılı'nı ikinci yüzyılda inşa etmek üzere, şimdiye kadar olan çalışmalardan daha fazla çalışma yapılması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta ifade ediyor. Bunların içerisinde bilimden sanayiye, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar ne varsa; halihazırda mevcut olanı daha ileriye götürmek için gereken bütün çalışmalar var. Biz de Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde bu hedefe ulaşmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Biz her zaman gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Yaptığımız her şey de bunun üzerine. O yüzden bizim 2053 hedefimiz var, 2071 hedefimiz var. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Bunu bizden alan genç kardeşlerimizi alıp bu ülkeyi her yönüyle o belirtilen hedeflere götürmüş olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TARIMDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Ardından Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmalarına değinen Yumaklı, "Çalışmalar başladığında 'Hadi canım' diyenler, Türkiye'nin bir evladı uzay çalışmalarına katıldığında onu küçümseyen sözler ettiler. Ama biz biliyoruz ki bugün binlerce minik evladımızın artık orayla ilgili bir tahayyülü var. Parasını verdiğimiz halde verilmeyen, kendimizi savunmamız için her yönden atak eden ülkemize, teröristlerle savaşabilmek için, insansız hava araçları gibi ihtiyacımız olan savunma malzemelerini vermekte ayak sürüyenler bugün Türkiye'nin savaş uçağını konuşuyor ve dünyada bunun dengeleri değiştireceğini her fırsatta ifade eder oldular. Bütün bunların gideceği yer büyüktür" diye konuştu.

Partilerinin Polatlı Belediye başkan adayının da bakanlık çalışanı olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Bugün bu zor göreve talip oldu ve sizlere hizmet etmek için öne çıktı. Bizler de elbette kendisine Polatlı'ya kent tarımı dediğimiz özellikle tarımsal potansiyeli çok yüksek olanlara karşı pozitif ayrımcılığımızı göstererek inşallah her türlü desteği vereceğiz" dedi.

'MEMLEKET TAHAYYÜLLERİ YOKMUŞ'

Her ilçede tarımsal üretim yapan vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Onlar için yaptıklarımızı birbirimizle istişare ederek, onların önerilerini, duygularını, düşüncelerini, eleştirilerini ya da bizimle beraber yapmak istedikleri projelerini dinliyoruz. Yani bizim bu gezilerimizi sadece seçimle alakalandırmanın ne kadar anlamsız olduğunu da görürler. Bizler menfaat birlikteliği olanların 14-28 Mayıs'tan sonra o menfaatlerin ortadan kalktığında nasıl çil yavrusu gibi dağıldıklarını gördük. Demek ki onların memleket tahayyülleri yokmuş. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs akşamı balkon konuşmasında bunu söyledi. Şimdi milletimiz bize bu yetkiyi verdi. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için biz bugüne kadar olduğundan daha fazla çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta vatandaşımız her zamanki sağduyusuyla beraber kendisi için çalışacak. Her an kendisinin derdiyle hemhal olacak adaylara inşallah oyunu verecektir" dedi.