Altınöz'den sanayi ziyareti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, İstanbul’da sanayi alanında yapacakları çalışmalardan bahsederek “Birincisi İstanbul'da sanayicilik yapan arkadaşlarımızın, özellikle yapacağı yatırımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işlerinin hızlı takibi için bir ofis açacağımızı, bu ofisimizin de İstanbul Sanayi Odası üyesi olan tüm üyelerimize en hızlı bir şekilde 7/24 esasına göre hizmet vereceğini paylaştık. Sanayicilik, özellikle yatırımcı olması açısından ülkemizin kalkınması açısından çok büyük bir değer. Bu değerin daha da katma değerli hale gelebilmesi için yapılacak yatırımların saniye bile kaybetmeksizin en hızlı bir şekilde üretime başlayıp ihracat yapabilmesi adına bir ofis açacağımızı ifade ettik” dedi.

“SANAYİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAŞINMAMALI”

Altınöz, sanayinin hızlı bir şekilde taşınmaması gerektiğini ifade ederek “İstanbul, aynı zamanda bir sanayi şehri bunu unutmamamız gerekiyor. İstanbul, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden bir tanesi. Bir kültür şehri, bir turizm şehri, aynı zamanda bir tarım şehri ama en önemlisi sanayi şehri, istihdam şehri. Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlarımız gelip İstanbul'da iş bulmak suretiyle yaşamaya devam ediyorlar ve bu şehirde istihdam sağlanmış oluyor. Ama şehrimizin elbette çeperlerinde sanayicilik nasıl olacak? Yani sanayi hızlı bir şekilde taşınmamalı. Çünkü orada bir kültür oluşuyor, bir altyapı oluşuyor, know-how oluşuyor, birikim oluşuyor. Sanayiciler de İstanbul’un elbette arazilerinin çok kıymetli olmasından dolayı hızlı bir şekilde taşındığı takdirde bu birikimi kaybetmiş oluyor. Bunu devamı için sanayi bölgelerinin hatta İstanbul'un bir anayasasının da ortaya konması suretiyle sanayi bölgelerinin, özellikle tekno kentlerin, günümüz bilişim ve teknoloji şartlarına uygun bir şekilde altyapılarının oluşturulmasına yönelik değerli başkanımızla ve yönetimiyle istişare ettik” diye konuştu.

“BU YOLCULUKTA KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM’’

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Altınöz’e başarılar dileyerek “Tarihin her döneminde marka şehir olan İstanbul’umuzun, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hak ettiği değerin çok daha ötesinde bir boyuta taşınması ve dünya marka şehirlerinin belki de en önemlilerinden birisi olması noktasında hepimizin hedefleri ve hayalleri var. Umuyorum ki biz İstanbul sanayicileri olarak, İstanbul üretim hayatında bu niteliğe uygun bir şekilde geçilme noktasında, gelecek İstanbul yolculuğunda kendimize ait olan görevi yapacağız. Bu vesileyle de İstanbul’a ait fikirleri olan herkesi de dinlemekten zevk alıyoruz. Çıkmış oldukları bu yolculukta kendilerine başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu.