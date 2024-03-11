Sendika üyelerine tatil

Genç Sağlık Sendikası, üyelerine özel Antalya turu düzenledi. 8-9-10 Mart tarihlerinde Antalya Belek’te gerçekleştirilen organizasyonda Genç Sağlık Sendikası üyeleri 5 yıldızlı otelde ağırlandı. Bin 500’ü aşkın üyenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sendika üyelerinin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler düzenlendi. Organizasyon süresince üyelerin sosyal ve kültürel etkinliklerle iş stresinden uzaklaşıp sosyal hayatın içinde yer almalarının sağlanması amaçlandı.

Organizasyonu değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediğimiz Antalya organizasyonumuzda bin 500’ü aşkın üyemizi ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üyelerimize yönelik, kişisel gelişim seminerleri, sendikal iletişim eğitimleri, pek çok farklı spor dalında yarışmalar ve sosyal-kültürel etkinlikler ile üyelerimizle olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Sadece 1.5 yıl kadar kısa bir sürede ülkemizin sendikal tarihine isimlerini altın harflerle kazıyan tüm teşkilatımı gönülden tebrik ediyorum” dedi.