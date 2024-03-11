- Asayiş

25 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilo uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini; 245 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

25 ilde uyuşturucu operasyonu mask
25 ilde uyuşturucu operasyonu
25 ilde uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 488 ekip, 1472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'te 'Narkoçelik-6' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik bu operasyonlarda; 8 ayrı yerel suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlarda 654 kilo uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

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11 Mar 2024 - 16:44 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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