Japon tasarımları, Hacettepe'de sergileniyor

Eşya tasarımından sistem ve hizmet tasarımına kadar günlük hayatı destekleyen yaklaşık 100 Japon endüstriyel tasarımı ürünün yer aldığı serginin açılışına Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata da katıldı. Katsumata, "Ürün tasarımından sistem ve hizmet tasarımına kadar günlük hayatımızı destekleyen çeşitli tasarımlar insanların yaşam tarzlarını ve toplumu yansıtmaktadır. Örneğin Japonya’da eskiden beri depremlerden dolayı sıkıntı yaşanması nedeniyle afet önleme ve zararlarının azaltılmasına yönelik çeşitli yaratıcı fikirlerin yansıtıldığı tasarımlar yer alıyor. Özellikle su sirkülasyonlu el yıkama standı ‘Wosh’ ile ilgili ürünler, geçen yıl Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin ardından Japonya acil yardım ekipleri tarafından getirilmiş ve afet bölgesinde kullanılmıştır" dedi. Katsumata, 2024 yılının Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Yıl boyunca tüm Türkiye’de Japonya’yı tanıtan pek çok kültürel etkinlik düzenlenmektedir. Bu sergi de bunlardan biridir" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise Japonya ve Türkiye arasında derin bağlar olduğunu belirterek, "Bu sergi, 2024 yılında gerçekleştirilen ve Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’ncü yılı münasebetiyle Türkiye’de gerçekleştirilen bir dizi etkinliğin bir parçası. Serginin içeriğinde 2000 yılı sonrasında tasarlanan endüstriyel eserler mevcut. Tasarımı gündeme getirmeye çalışan, tasarım boyutuyla bunları bizim ilgimize sunan bir sergi. Bugün dünyada belki birçok şeyi üretebilirsiniz; ama eğer onları talep edilir hale getiremiyorsanız, insanların bunları tüketmek için bir istek duymasını, onların bu ürünleri aldığında en efektif şekilde bu ürünlerden faydalanmasını sağlayacak bir sonuç yaratamadığınız takdirde ürettiğiniz bilginin, teknolojinin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla tasarım konusunu gündemimize getirmesi açısından çok değerli bir sergi" ifadelerini kullandı.

Japon toplumunun ve kültürünü yansıtma amacı taşıyan sergi, 12 Mart-22 Nisan tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilecek.