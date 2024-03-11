Hatayspor, maç hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kayserispor maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor’un Samsunspor ile ağırlayacağı karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda oynanacak.