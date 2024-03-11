Hatayspor, maç hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kayserispor maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor’un Samsunspor ile ağırlayacağı karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.