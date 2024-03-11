- Spor

Hatayspor, maç hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla başladı.

Hatayspor, maç hazırlıklarına başladı mask
Hatayspor, maç hazırlıklarına başladı
Hatayspor, maç hazırlıklarına başladı
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Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Kayserispor maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor’un Samsunspor ile ağırlayacağı karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda oynanacak.

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11 Mar 2024 - 15:59 DHA Hatay- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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