İmamoğlu: "Özür dileyene kadar dile getireceğim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ile Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni’ne katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı programda, Özel ve İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi.

"DİL SÜRÇMESİ YOK"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a ‘Kent Lokantası’ üzerinden eleştiri yönelten İmamoğlu, “Biliyorsunuz Kent Lokantaları meselesi, İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminde. Görüyorum ki, birçok yerel yönetimimiz, sizin liderliğinizde yeni birçok adayımız, birçok yerde Kent Lokantası taahhüdünde bulunuyorlar. Bu değerli bir şey. Çünkü, bizim bu zor günleri atlatmamızda, yerel yönetimin güçlü ve çok ciddi bir katkısına ihtiyaç vardır. Tabii bizim Kent Lokantalarımızı ve süt dağıtımımızı, ‘bir çay bardağı süt, bir tas çorba’ gibi, böyle dalga geçerek, cümleler kurarak küçümsemeye çalışan bir aklın, İstanbul'da bir ithal adaya, bir acemiliğe dönüşmesini hayretle izliyorum. Ama esas olan şu, dün, özrü kabahatinden büyük, ‘dil sürçmesi’ diye tariflemiş bu söylemlerini. Benim bildiğim dil sürçmesinin toplam süresi, birkaç saniyedir. Yani birkaç cümleyle dil sürçmesi olmaz. Bu birkaç cümleyi kurma meselesi önemli. Bunu çok ciddiye alıyorum. Bu aslında zihniyeti gösteriyor. Yani bir vicdanı gösteriyor. Bu öyle birkaç şeyle geçiştirilecek bir konu değil. O, milyonlarca insanın gelip yararlandığı, Kent Lokantasının önünde kuyruğa girdiği; öğrencisinden emeklisine, işçisinden emekçisine hepsinden özür dileyene kadar bunu dile getireceğim. Öyle dil sürçmesi yok. Özür dileyecek. Ağız dolusu özür dileyecek bizim insanımızdan" dedi.

"ONLARIN HAKKINI SAVUNACAĞIM"

“Bu süreçte ben, AK Partili hemşehrilerimin de çok şikayetçi olduğunu düşünüyorumö ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Hiç gücenmesinler. Bir şey demelerine gerek yok. Vallahi sandıkta bana oy versinler. Ben onların haklarını sonuna kadar koruyacağım. Onlara da layık olacağıma hiç şüphe, hiç endişe etmesinler. Çünkü, hizmetlerimizin hiçbirisinde, ‘Sen CHP'li misin, sen AK Partili misin’ diye bir soru, bizim ne dimağımızda var, ne gündemimizde oldu ne de olacak. Helali hoş olsun diyeceğiz. Ben; gönülden, kalben, genel seçimde ne yaptınız ne yapacaksınız beni ilgilendirmiyor ama, bu kardeşinize, sevgili AK Partili hemşehrilerim, oyunuzu verin. Siz de diyeceksiniz ki, ‘Helal olsun, iyi ki sana oy vermişiz.’ Bu 5 yılın sonunda da sizden o helalliği alacağımdan hiç endişe etmeyin. Bu Ramazan ayında, bu Ramazan ağzıyla, bu güzel günde size bu sözü veriyorum. Göreceksiniz; 5 yıl sonra AK Partili hemşehrilerim, vermeyen de ‘Tüh ben niye vermedim’ diye üzülecek. Üzülmek istemiyorsanız, bize oy verin."dedi.