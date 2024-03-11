Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, geçtiğimiz günlerde, 90 yaşında yaşlılığa bağlı olarak İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Usta oyuncu için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine aralarında Şener Şen, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Birol Güven, Bekir Aksoy, Gökhan Keser, Meltem Cumbul gibi ünlü isimlerin bulunduğu sanat camiasından birçok kişi katıldı. Usta oyuncunun eski eşi Suna Yıldızoğlu, kızları Sibel Aybar ve Deniz Yıldızoğlu gelen taziyeleri kabul etti. Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla birlikte defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı’na götürüldü.

" SON ANA KADAR MUHTEŞEM BİR ADAMDI"

Cenaze törenine katılan Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, "Bir nesil kayboluyor. Sadece Kayhan değil, o giderken ondan çok şey götürüyor. O nesil bir daha olmayacak Türkiye’de. Kayhan gibi insanların yerini dolduracak kapasitede hiç kimse yok. Tabii ki üzülüyorum ama uzun yaşadı. Böyle insanlara ihtiyacımız var ama ömür yetmiyor. Onu bir tek ben değil herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu herhalde. Başka bir adamdı. Benim kocamdı evet ama kocalık ayrı insanlık ayrı bir şey. Son ana kadar muhteşem bir adamdı. O kadar farklı bir dünyada yaşıyorduk ki, sonra dünya değişti. Onlar da gidiyor. Ben onu tanıdığımda çok gençtim, 19 yaşındaydım. Bana hayatımda ilk defa insan gibi davranan bir erkekle karşılaşmıştım. Sanattan, tiyatrodan, resimden bahsederdi. İlk önce arkadaş olduk, ben onun düşünce yapısına aşık oldum. Hiç zorlamadan, kadınlığımı ön planda tutmadan kalbime girdi. Ben ondan o kadar çok şey öğrendim ki hayat dair, kendi değerlerimi ondan öğrendim. Onunla tanışana kadar değerimi bilmiyordum" dedi.

"YOKLUĞUNA ZAMANLA ALIŞACAĞIZ"

Usta oyuncunun kızı Deniz Yıldızoğlu, "Böyle insanlar gittikçe azalıyorlar. Çok değerli, çok yönlü bir insandı. Çok iyi derecede müzik, edebiyat, felsefe bilgisi olan bir kişiyi kaybettik" diye konuşurken, Sibel Aybar ise, "Kardeşime ek olarak çok da iyi bir babaydı. Çok insan yetiştirdi. Çok kıymetliydi. Çok entelektüel, çok akıllı bir insandı. Yokluğuna zamanla alışacağız" şeklinde konuştu.

"DEĞERLİ SANATÇILARIMIZDAN BİRİ, DUAYEN BİR HOCAYDI"

Cenaze törenine katılan oyuncu Menderes Samancılar, "Kayhan abimiz gerçekten çok değerli sanatçılarımızdan biriydi. Duayen biri, iyi bir hocaydı. En azından ben onunla birlikte bir yol yürümüş olmaktan çok mutluyum. Birlikte Kürk Mantolu Madonna’da çalışmıştık. Yaşı o zaman bile hayli ileriydi ama gerçekten hepimize önder olacak kadar bir coşkusu vardı. Bu insanların yerleri doldurulamaz, en azından böyle uğurlarken saygımızı gösterelim. Yanında olalım. Bütün büyüklerimiz yolcu ediyoruz. Kayhan abimiz de asla unutmayacağımız abilerimizden biri" diye konuştu.

"BERABER ÇALIŞMAKTAN, KARŞILIKLI OYNAMAKTAN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Selena dizisinde usta oyuncu ile birlikte rol alan oyuncu-şarkıcı Gökhan Keser , "Başımız sağ olsun, üzgünüz tabii ki. Türk sineması ve onu tanıyan, sevenler için çok önemli bir isim, özel bir karakterdi. Burada da gelip son görevimizi yapmak istedim. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Benim aslında karşılıklı olarak çok fazla sahnem yoktu ama ortak alanda hep birlikte vakit geçirirdik. O kadar çok sohbet ederdik, o kadar içten ve samimiydi ki. Tecrübelerini bizlere aktarırdı. Ben de elimden geldiği kadar onunla vakit geçirip ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Beraber çalışmaktan, karşılıklı oynamaktan çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

"HEM ÇOK İYİ BİR OYUNCU HEM DE ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Cenazeye katılan bir diğer ünlü isim oyuncu Meltem Cumbul ise, "Kayhan Yıldızoğlu hayatımda tanıdığım en nezaketli, en kibar insanlardan biriydi. Kendisini çok küçük yaşlarımda tanıdım. Ablam ve eniştemin arkadaşıydı. Hem çok iyi bir oyuncu hem de çok iyi bir insandı. Kendisi bir tane, başka da Kayhan Yıldızoğlu gelmez. Başımız sağ olsun" dedi.