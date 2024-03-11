- Asayiş

Van'da kaçak göçmenler yakalandı

Van'da, jandarmanın atlı birliklerin de katıldığı operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 199 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van'da kaçak göçmenler yakalandı mask
Van'da kaçak göçmenler yakalandı
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 4-10 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma atlı birliklerin de yer aldığı operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

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11 Mar 2024 - 15:42 DHA Van- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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