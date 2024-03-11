Van'da kaçak göçmenler yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 4-10 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma atlı birliklerin de yer aldığı operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.