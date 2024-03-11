Mandalinci: "Bodrum'un değerlerini öne çıkaracağız"

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci önceki gün Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu’nu ziyaret etti. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Mandalinci, Bodrum turizmi ve iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bodrum’un turizmde önemli rakiplerinin bulunduğunu ifade eden Mandalinci, kentin değerlerini öne çıkarmak, korumak ve tanıtmak zorunda olduklarını, seçimin hemen ardından bunlara yönelik hızlı aksiyonlar alacaklarını ifade etti.

'SEKTÖRÜ İLE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ'

Turizm sektörünün paydaşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini, ortak akılda doğru çözümler üretebileceklerini aktaran Mandalinci, “Belediye meclis üyesi adaylarımız arasında turizm sektöründen de önemli isimler yer alıyor. TÜRSAB gibi sektörün, turistlerin beklentilerini bilen paydaşların kılavuzluğu çok önemli. İş birliğinde ortak akılda strateji geliştirip Bodrum’a önemli katkılar sağlayabiliriz. Sizi dinlemeye çözüm üretmeye hazır bir belediye yaklaşımı sergileyeceğiz. Bir hikaye yaratamazsanız, turisti bunun içine çekemezseniz, 3 aylık turizme sıkışıp kalırsınız. Bunu değiştireceğiz" dedi. Mandalinci, Karaova ve Gümbet’te pazar yerlerini dolaştı, esnaf ve halkla sohbet etti. Karaova Pazar Yeri ziyaretlerinde balık tezgahında çalışan bir kadının 'Ellerim balık kokuyor' diyerek uzatmaya çekinmesi üzerine Mandalinci, 'Bu eller emek kokuyor' diyerek elini öptü.

MANDALİNCİ, GENÇLİK BULUŞMASINA KATILDI

Mandalinci daha sonra, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile birlikte Ortakent’te gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerin ülkelerine ve halka hizmet için gümbür gümbür geldiklerini ifade eden Mandalinci, göreve gelmesinin ardından gençleri öncelikleyen projelere önem vereceklerini ve hayata geçireceklerini söyledi. Gençosman Killik ise Türkiye'nin genç nüfusuna dikkat çekerek, partide de genç temsiliyetini öne çıkarmayı hedeflediklerini, Mandalinci'nin örneklerden biri olduğunu söyledi. Killik, gençlerin siyasette daha aktif rol alması çağrısında bulundu.

FESTİVALDE YEMEK YAPTI

Mandalinci, Müsgebi Mahallesi’nde gerçekleştirilen 5. Acı Ot Festivali'nin son gününde eşi Sezil Tamer Mandalinci ile ünlü şeflerin workshop standına giderek yemek yaptı. Şef önlüğü giyen çift, yöresel lezzetlerimizden olan yumurtalı acı ot kavurması yaptı. Yemeği hazırlayışı sırasında stant çevresinde toplanan vatandaşlarla sohbet eden Mandalinci, acı ot yemeğinin püf noktaları olduğunu söyleyerek, disiplinle hazırlanması gerektiğini söyledi. Mandalinci yemeği hazırlayıp servis ettikten sonra, "Aynı disiplinle Bodrum'un sorunlarına da el atacağız ve aynı buradaki gibi güzel bir sonuç ortaya koyacağız" dedi.

Sezil Tamer Mandalinci ise eşinin yemek yapmayı sevdiğini ve mutfakta da gayet başarılı olduğunu söyledi. Şefler malzeme kullanımını beğendikleri Tamer Mandalinci'nin yemeğine tam not verdi.