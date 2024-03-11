İnşaatın 10'uncu katından düştü

Sivas, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammedi, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammedi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.