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İnşaatın 10'uncu katından düştü

Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi (34), ağır yaralandı.

İnşaatın 10'uncu katından düştü mask
İnşaatın 10'uncu katından düştü
İnşaatın 10'uncu katından düştü
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Sivas, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammedi, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammedi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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11 Mar 2024 - 15:14 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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