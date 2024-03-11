Uçak kazasında, 2 sanığın cezası onandı

İstanbul'dan 30 Kasım 2007'de Isparta'ya havalanan Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ şirketine ait yolcu uçağı, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düştü. 7'si mürettebat 57 kişini öldüğü kazada, hayatını kaybedenler arasında, 'Türk Hızlandırıcı Merkezi' projesinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen 4'üncü Çalıştayına katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da vardı.

Kazayla ilgili World Focus Hava Yollarında görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişinin yargılanması, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Haziran 2009'da başladı. Yargılama sırasında sanık sayısı önce 12'ye, ardından 20'ye yükseldi. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2015'te sanıklardan 8'ine, 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen süreli hapis cezası verdi, aralarında Doğaner ile Erbilgin'in de bulunduğu 12 sanığın beraatına hükmetti. Temyiz üzerine Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin hakkındaki beraat kararını bozdu. Daire kararında, Doğaner ile Erbilgin'in kazada 'tali kusurlu' olmaları nedeniyle bu yönden yeniden yargılanmaları gerektiği ifade edildi. Yeniden yargılama yapan Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2021'de sanıklara 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 10'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

TALI KUSURLU

Yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Mart 2021'de sanıklar Doğaner ile Erbilgin yönünden karara bağladığı dava dosyasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Sanıklar Doğaner ile Erbilgin'e 'taksirle öldürme' suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezası onandı. Kararda Atlasjet AŞ genel müdürü ve uçuş işletmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olan sanıkların işletme bünyesindeki uçuşların güvenli olarak yapılmasını sağlamakla görevli oldukları belirtildi. Sanıkların, sorumlulukları ve yükümlülükleri gereğince sub-charter sözleşmesi uyarınca kiraladıkları ve bilgi sahibi oldukları uçağın teknik durumunu kontrol edip, mevcut eksikleri tespit ettiklerinde gidermekle yükümlü Dünyaya Bakış AŞ şirketinin gerekli önlemleri almasını ve noksanlıkları gidermesini sağlamaları gerekirken, bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermediklerine dikkat çekildi. Sanıkların, ihmali davranışları ile meydana gelen netice arasında nedensellik bağlarının bulunduğu ve kazanın oluşumunda tali oranda kusurlu oldukları belirtildi.