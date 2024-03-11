Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi

Kayseri Melikgazi ilçesinde, Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Süleyman G., saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, eşi Fahriye G. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Süleyman G., evinde yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası da kavga eden çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.