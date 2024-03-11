- Asayiş

Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi

Kayseri'de eşi Fahriye G. ile tartışan Süleyman G., oturdukları evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis yeniden kavga eden çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi mask
Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi
Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi
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Kayseri Melikgazi ilçesinde, Osman Kavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Süleyman G., saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, eşi Fahriye G. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Süleyman G., evinde yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası da kavga eden çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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11 Mar 2024 - 14:59 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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