"Saldırılarda 31 bin 112 sivil öldü"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 112’ye, yaralı sayısı ise 72 bin 760'a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 67 sivilin yaşamını yitirdiğini, 106 sivilin ise yaralandığını açıkladı.