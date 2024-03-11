"Saldırılarda 31 bin 112 sivil öldü"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 112’ye, yaralı sayısı ise 72 bin 760'a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 67 sivilin yaşamını yitirdiğini, 106 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.