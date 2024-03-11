UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama

Cumhuriyetimizin 100. Yılında uygar Türk kadınına özel olarak hazırlamış olduğumuz bu programı misafirlerimiz nezdinde tüm Türk kadınlarına armağan ediyoruz” dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Murat’ın ve Başkent’li Özay’ın sahne aldığı, Riana ve Mila’nın muhteşem bir dans gösterisi yaptığı gecede Fikri Kesler de sunucu olarak yer aldı.

Hint kınacısı Semra’nın ücretsiz olarak arzu eden hanımlara Hint kınası yaktığı gece pek çok sürprizlere de sahne oldu.

Başarılı bir geceye imza atan Ufuk Külahlıoğlu, organizasyonla ilgili her detayı düşünürken, gecede sıkça kadınların değeri ve önemine vurgu yapıldı. Misafirlerin büyük beğenisini kazanan gecenin sonunda kadınlar yılda bir kez de olsa gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.