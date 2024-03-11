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UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çok başarılı bir programa imza atan UK Organizasyon yöneticisi Ufuk Külahlıoğlu “Kadının gücüne ve yapabileceklerine tekrar tekrar hayran olduğumuz gündür Kadınlar Günü. Emeği bilen ve bunun için canla başla mücadele eden güçlü kadınların günüdür. Bu yüzden de coşku ile kutlanılmayı hak eder.

UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama mask
UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama
UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama
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Cumhuriyetimizin 100. Yılında uygar Türk kadınına özel olarak hazırlamış olduğumuz bu programı misafirlerimiz nezdinde tüm Türk kadınlarına armağan ediyoruz” dedi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Murat’ın ve Başkent’li Özay’ın sahne aldığı, Riana ve Mila’nın muhteşem bir dans gösterisi yaptığı gecede Fikri Kesler de sunucu olarak yer aldı.

UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama

Hint kınacısı Semra’nın ücretsiz olarak arzu eden hanımlara Hint kınası yaktığı gece pek çok sürprizlere de sahne oldu.

UK organizasyonundan 8 Mart'a özel kutlama

Başarılı bir geceye imza atan Ufuk Külahlıoğlu, organizasyonla ilgili her detayı düşünürken, gecede sıkça kadınların değeri ve önemine vurgu yapıldı. Misafirlerin büyük beğenisini kazanan gecenin sonunda kadınlar yılda bir kez de olsa gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

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11 Mar 2024 - 14:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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