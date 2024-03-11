“Söz vermeyene oy vermiyoruz”

Köyceğiz Canlar Platformu, ilçede belediye başkan adayları için bir taahhütname hazırladı. Başkan adaylarına çağrıda bulunan platform üyeleri “Bu taahhütnameyi imzalayanlara oy vereceğiz, imzalamayan başkan adaylarına kesinlikle oy vermeyeceğiz dediler.
Yaşam hakkının kutsallığına, dünyadaki her canlının dünya kaynaklarından ihtiyacı ölçüsünde pay alması gerektiğine inanan hayavanseverler, tedavi ve koruyucu işlemlerin yapılabileceği bir bakımevi açılması, sistematik kısırlaştırma yapılması, takip ve kayıt sisteminin oluşturulması kısırlaştırma ünitelerinin halkın kolayca ulaşabileceği bir yerde kurulması, aşılama çalışmalarının düzenli yapılmasını, besleme noktalarının oluşturulması, eğitsel faaliyetler ve toplumsal farkındalığın artırılması talebinde bulundular.
İLK İMZALAYAN ALİ ERDOĞAN
Köyceğizli Canlar Platformu hazırladıkları taahhütnameyi CHP İlçede örgütünde tanıttılar ve yerel yönetimlerin üzerine düşen görevlerin neler olduğunu anlattılar ve CHP Köyceğiz Belediye Başkan adayı Ali Erdoğan’a sundular. Ali Erdoğan, seçildiği takdirde gönüllülerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak taahhütnameyi imzaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.