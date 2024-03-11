- Gündem

“Söz vermeyene oy vermiyoruz”

“Köyceğizli Canları Platformu” siyasi partilerin başkan adayları için bir taahhütname hazırladılar. Sokakta yaşayan hayvanların korunması ve bakımı için bu taahhütnameyi imzalayanlara oy vereceklerini, imzalamayan adaylara kesinlikle oy vermeyeceklerini söylediler.

“Söz vermeyene oy vermiyoruz” mask
Büyütmek için resme tıklayın

Köyceğiz Canlar Platformu, ilçede belediye başkan adayları için bir taahhütname hazırladı. Başkan adaylarına çağrıda bulunan platform üyeleri “Bu taahhütnameyi imzalayanlara oy vereceğiz, imzalamayan başkan adaylarına kesinlikle oy vermeyeceğiz dediler.

Yaşam hakkının kutsallığına, dünyadaki her canlının dünya kaynaklarından ihtiyacı ölçüsünde pay alması gerektiğine inanan hayavanseverler, tedavi ve koruyucu işlemlerin yapılabileceği bir bakımevi açılması, sistematik kısırlaştırma yapılması, takip ve kayıt sisteminin oluşturulması kısırlaştırma ünitelerinin halkın kolayca ulaşabileceği bir yerde kurulması, aşılama çalışmalarının düzenli yapılmasını, besleme noktalarının oluşturulması, eğitsel faaliyetler ve toplumsal farkındalığın artırılması talebinde bulundular.

“Söz vermeyene oy vermiyoruz”

İLK İMZALAYAN ALİ ERDOĞAN

Köyceğizli Canlar Platformu  hazırladıkları taahhütnameyi CHP  İlçede örgütünde tanıttılar ve yerel yönetimlerin üzerine düşen görevlerin neler olduğunu anlattılar ve CHP Köyceğiz Belediye Başkan adayı Ali Erdoğan’a sundular. Ali Erdoğan, seçildiği takdirde gönüllülerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak taahhütnameyi imzaladı.

# köyceğiz, CHP, ali erdoğan, Oy, Canlar platformu, Yerel seçim, 31 mart, Muğla, bir, her, için, yapılması, ilk, dünya, Belediye

11 Mar 2024 - 14:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL