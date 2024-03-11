Özel, sanatçı Emre Saltık’ın anma töreninde

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık vefatının 7. yıldönümünde Büyükçekmece'deki mezarı başında anıldı. Saltık’ın anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende konuşan Özel, "Emre Hoca gibileri anarken yaptıklarından çok böyle genç yaşta yitirildiği için yaşasaydı neler yapacaktı ve nelerden mahrum kaldık, onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan, hep buna hayıflanıyor. Allah rahmet eylesin. Evlatları, ailesi, değerli eşi hepimize emanettir. " dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 7. yıldönümünde Büyükçekmece'deki mezarı başında anıldı. 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Saltık’ın anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Büyükçekmece, Güzelce Mezarlığı'nda düzenlenen törene CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çok sayıda partili ve sevenleri katıldı. Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık, oğulları Mert Saltık ve Baran Saltık’a taziyelerini ileten Özgür Özel ve heyeti, Saltık’ın mezarına karanfil bırakarak dua etti.

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Eski CHP Büyükçekmece Meclis Üyesi de olan Emre Saltık’ın anma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bir kez daha acınızı paylaşıyoruz. Dün akşam Emre Saltık’tan, Umut Akdoğan’la birlikte Sarısaltıkların en yakınında olanıyla uzun uzun konuştuk. Hocalığını konuştuk, sazını konuştuk, sözünü konuştuk ve nasıl bir derin izler bırakarak aramızdan ayrıldığını konuştuk. Sonra ilk albümünün adına baktık. İlk Albümündeki ilk şarkılarından, eserlerinden bir tanesinin 'Diren Filistin' olduğunu gördük. Ramazanın ilk günü, bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz, kanın durmasını diliyoruz. Filistin’de ki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Saltık’ın ilk albümünde Filistin’i, Filistin ile dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, “Anneannem bilge bir kadındı, Selanik doğumlu. 40'ında lokma dökülecek deyince dedim ki anneanneme '402ında neden lokma dökülüyor'. Dedi ki 'Bir yakının öldüğünde insanın kalbinde kırk tane mum yanmaya başlıyor. Her gün biri sönüyor, biri sönüyor. Ama 40'ından sonra o bir tane mum, hep kalıyor, hep içini ömür boyunca yakıyor. Yaşıyorsun ama içinde o acıyı da taşıyorsun' demişti. Emre hocayla ilgili o içimizdeki bir mum kalbimizi yakmaya hep devam edecek, çok erken kaybettik. Emre Hoca gibileri anarken yaptıklarından çok böyle genç yaşta yitirildiği için yaşasaydı neler yapacaktı ve nelerden mahrum kaldık, onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan, hep buna hayıflanıyor. Allah rahmet eylesin. Evlatları, ailesi, değerli eşi hepimize emanettir. Sayın belediye başkanımızın, belediye meclis üyesiyken, partimizin üyesiyken hayatını kaybetmiştir. Saltık ailesinin dışında Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de yeri doldurulmaz bir üyesidir, neferidir. Allah rahmet eylesin" dedi.

"BABAMI SEVGİYLE, SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUM"

Saltık’ın büyük oğlu Mert Saltık ise, "Sayın Genel Başkanım, İstanbul İl Başkanımız, milletvekillerimiz, dostlarımız, bu duygulu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için, bu duyguyu bizimle paylaştığınız için ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Babam Emre Saltık’ı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anma töreninin ardından Büyükçekmece Güzelce köyünde bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti ardından da fotoğraf çektirdi.