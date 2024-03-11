11 Mar 2024 - 13:45- Gündem G:

Patronunu gasbeden kurye tutuklandı

Samsun'da aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı E.K.'nin (38) patronuna götürdüğü 15 bin TL'yi bıçak çekerek gasbeden O.E. (32), tutuklandı.

Patronunu gasbeden kurye tutuklandı mask

Olay, dün İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanında kuryelik yapan O.E., iş yeri sahibine para getiren iş arkadaşı E.K.'nin elindeki 15 bin TL'yi bıçak çekerek alıp, kaçtı. E.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yürüdüğü mahallede bekçileri görünce panikleyen O.E., paraları yere atarak kaçtı. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen O.E. tutuklandı.

# şüpheli

11 Mar 2024 - 13:45 DHA Samsun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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