Patronunu gasbeden kurye tutuklandı

Olay, dün İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanında kuryelik yapan O.E., iş yeri sahibine para getiren iş arkadaşı E.K.'nin elindeki 15 bin TL'yi bıçak çekerek alıp, kaçtı. E.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yürüdüğü mahallede bekçileri görünce panikleyen O.E., paraları yere atarak kaçtı. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen O.E. tutuklandı.
# şüpheli
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.