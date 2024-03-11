Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirtti. Şimşek, "Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenme süreci devam ediyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda ilerliyor. Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek. Mali dengenin yeniden sağlanması da önemli bir hedefimiz. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün altına düşürmeye kararlıyız. Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamada kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özet olarak eylül ayında açıkladığımız program çalışıyor" ifadelerini kullandı.