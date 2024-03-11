Altındağ ilçesi Ulus semtindeki restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi. Yanındaki arkadaşının sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti. Garson, 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda garsonun müdahalesiyle müşterinin rahatladığı görüldü.
- Yaşam
Başkent'te garson hayat kurtardı
Ankara'da yemek sırasında boğazına et parçası takılan müşteri, garsonun gerçekleştirdiği 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.