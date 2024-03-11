Başkent'te garson hayat kurtardı

Altındağ ilçesi Ulus semtindeki restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi. Yanındaki arkadaşının sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti. Garson, 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda garsonun müdahalesiyle müşterinin rahatladığı görüldü.