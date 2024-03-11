- Yaşam

Başkent'te garson hayat kurtardı

Ankara'da yemek sırasında boğazına et parçası takılan müşteri, garsonun gerçekleştirdiği 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.

Başkent'te garson hayat kurtardı mask

Altındağ ilçesi Ulus semtindeki restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi. Yanındaki arkadaşının sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti. Garson, 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda garsonun müdahalesiyle müşterinin rahatladığı görüldü.

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11 Mar 2024 - 12:29 DHA Ankara/ Altindağ- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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