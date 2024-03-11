Kaza, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.D. idaresindeki 25 EB 735 plakalı kamyon ile İ.A. yönetimindeki 38 H 2900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Fakı Akar ile kızı Ayşegül Akar hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Kamyon ile otomobil çarpıştı
Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Fakı Akar (68) ile kızı Ayşegül Akar (19) yaşamını yitirdi, sürücü İ.A. ise yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.