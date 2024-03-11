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Oppenheimer ödülleri topladı

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda dün akşam gerçekleştirilen 96. Oscar Ödül Töreni sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Oppenheimer filmi 7 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

Oppenheimer ödülleri topladı mask

Ödül töreninde Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı biyografik film Oppenheimer toplam dalda 13 adaylıkla yılın en çok aday gösterilen filmi oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödül töreninde bu yıl en iyi erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer’daki rolüyle Cillian Murphy kazanırken, Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Geceye damgasını vuran Oppenheimer, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik ve en iyi kurgu ödüllerini kazandı.

BARBIE, SADECE TEK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

21 Temmuz 2023’de aynı gün vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmi, yayınlandığı günden itibaren sinemaseverler arasında karşılaştırma ve rekabete sahne olmuştu. Dün akşam gerçekleşen sinemanın enlerinin belirlendiği tören, bu rekabetin kazananının Oppenheimer olduğunu kanıtlar niteliğindeydi.

Billie Eilish ve Finneas O'Connell’ın Barbie için sözlerini yazdığı ve bestelediği ‘What Was I Made For?’ şarkısı, en iyi film müziği ödülünü kazandı. Bu ödül filmin aldığı tek ödül oldu.

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11 Mar 2024 - 12:17 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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