Oppenheimer ödülleri topladı

Ödül töreninde Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı biyografik film Oppenheimer toplam dalda 13 adaylıkla yılın en çok aday gösterilen filmi oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödül töreninde bu yıl en iyi erkek oyuncu ödülünü Oppenheimer’daki rolüyle Cillian Murphy kazanırken, Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Geceye damgasını vuran Oppenheimer, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik ve en iyi kurgu ödüllerini kazandı.

BARBIE, SADECE TEK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

21 Temmuz 2023’de aynı gün vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmi, yayınlandığı günden itibaren sinemaseverler arasında karşılaştırma ve rekabete sahne olmuştu. Dün akşam gerçekleşen sinemanın enlerinin belirlendiği tören, bu rekabetin kazananının Oppenheimer olduğunu kanıtlar niteliğindeydi.

Billie Eilish ve Finneas O'Connell’ın Barbie için sözlerini yazdığı ve bestelediği ‘What Was I Made For?’ şarkısı, en iyi film müziği ödülünü kazandı. Bu ödül filmin aldığı tek ödül oldu.