"Ocakta işsizlik arttı"

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7; kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49 OLDU

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5; kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.

Öte yandan istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.