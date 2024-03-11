İYİ Parti, Esenyurt’ta SÇM açtı

İYİ Parti, Esenyurt’ta Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Merkezin açılışı halaylar eşliğinde yapıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, "Esenyurt'u birlikte yöneteceğiz, herkesin sesine kulak vereceğiz. Alevi, Kürt, Doğulu, Batılı, Esenyurt'un her köşesinden bir araya geldik. Sürpriz yapacağız, kazanacağız" dedi. İlçe Başkanı Bülent Ural ise "1 Nisan'da Esenyurt'a güneş doğacak. İyiler kazanacak" dedi

“ESENYURT'A SAHİP ÇIKMAYA GELDİK”

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, yerel seçim çalışmaları kapsamında STK temsilcileri, partililer, kanaat önderleri ve muhtarlarla da bir araya geldi. Muharrem Yıldız, "Esenyurt'ta el ele vererek evimiz olan Esenyurt'a sahip çıkmaya geldik" dedi. Yıldız, "Diğer siyasi partilerin programlarının aksine, burada vatandaş vardı; yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla ve çocuğuyla, yani halkın tamamıyla Esenyurt'un kendisi buradaydı" dedi. Yıldız, Esenyurt'un özünden gelen bu birlikteliğin önemini vurgulayarak, toplumun katılımıyla Esenyurt'un gücünü ortaya koyduğunu dile getirdi. Programda konuşan Esenyurt İYİ Parti İlçe Başkanı Bülent Ural da "Üçüncü yol yok, tek yol var; o da İYİ Parti. 1986'dan beri buradayım. 1986'dan beri çamurunu gören bir aday var, Muharrem Yıldız. 1 Nisan’dan itibaren yeni bir dönem başlayacak." dedi.

“ESENYURT'U ESENYURTLULARLA YÖNETECEĞİZ”

Program, Muharrem Yıldız'ın projelerin anlatıldığı bir slayt izlenmesiyle başladı. Başkan Adayı Muharrem Yıldız, "Başka bir yol mümkün" sloganıyla sahneye çıkarak, Esenyurt'u Esenyurtlularla yönetme sözü verdi. Yıldız, "Esenyurtlularla Esenyurt'u yöneteceğiz. Bu masalarda Esenyurtlular var. Seçim sürecinde Esenyurt’u Esenyurtlular yönetsin diye bekledik. Dışarıdan dayatılan adaylar var, ama biz kendi öz evladınız olarak Esenyurt'u yönetmeye geliyoruz" şeklinde konuştu.

MÜLTECİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Seçim sürecinde Esenyurtluların Esenyurt'u yönetmesi gerektiğini savunan Yıldız, dışarıdan dayatılan adaylara karşı çıkarak, kendi öz evlatlarının Esenyurt'u yönetmesi gerektiğini vurguladı. Mülteci sorunu ve güvenlikle ilgili projelerini paylaşan Yıldız, muhtarlarla iş birliği yaparak Esenyurt'un yönetimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Yıldız, Esenyurt'un gençleri ve farklı kesimlerinden bir araya gelen insanlarla oluşturulan kadrosuyla birlikte Esenyurt'u daha güzel bir yer haline getirmeyi amaçladığını belirtti. Yıldız birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, destek istedi.

“EVİMİZE SAHİP ÇIKIN”

Yıldız daha sonra Ardahan Göle Çardaklı Köyü Derneği ve Esenyurt İnebolular Derneği ve Ordu Akkuşlular Derneği’ni ziyaret etti. Yıldız, “Halkımızla ittifak yaptık. Evimize sahip çıkmalıyız" dedi.