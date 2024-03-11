Fenerbahçe, takibini sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi (P), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 76'ya çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti. Son olarak 11'inci haftada Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, o günden bu yana ligde oynadığı 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GERİDEN GELDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 iç saha maçında ilk golü kalesinde görmesine rağmen karşılaşmaları yenilmeden tamamlamayı başardı. Ligin 23'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 27'nci haftasında Kasımpaşa ve 29'uncu haftasında Pendikspor'a karşı ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu maçlardan sırasıyla 2-1, 2-1 ve 4-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, 25'inci haftadaki Alanyaspor maçında ise 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçmiş ancak mücadelenin 2-2 bitmesine engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'de 25 Şubat tarihinde sağ arka alt adalede 2'nci derece yırtık tespit edilen ve bu sebepten dolayı 4 maçta görev alamayan İrfan Can Kahveci, sakatlığını atlatarak Pendikspor maçının kadrosunda yer aldı. Karşılaşmanın 61'inci dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Kahveci, 90+9'uncu dakikada attığı golle takımının galibiyetine katkıda bulundu. Milli oyuncu, bu sezon ligde 10, toplamda ise 14'üncü kez gol sevinci yaşadı.

FERDİ KADIOĞLU BU SEZON LİGDE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin istikrarlı isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü Pendikspor ağlarına yolladı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 28 tanesinde süre alan ve bu maçların tamamına ilk 11'inde başlayan Kadıoğlu, Pendikspor karşısında takımının 3'üncü golünü kaydetti. Milli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 1'er gol kaydetmişti. Pendikspor karşısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

KART SINIRINDAKİ OYUNCU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Fenerbahçe'de Pendikspor karşılaşması sonrasında sarı kart ceza sınırındaki oyuncu sayısı 9'a çıktı. Pendikspor maçı öncesinde Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Rodrigo Becao, kart sınırında yer alıyordu. Pendikspor karşılaşmasında listeye Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür de eklendi. Bu oyunculardan herhangi birisi 30'uncu haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kart görmesi halinde 31'inci haftada iç sahada oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.