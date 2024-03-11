- Asayiş

Isparta'dan acı haber geldi

Isparta'da 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'nun (20), su kanalında cansız bedeni bulundu. Motokurye olarak çalışan Göksu'nun, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Isparta'dan acı haber geldi mask
Isparta'dan acı haber geldi
Isparta'dan acı haber geldi
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Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisindeki su kanalında, dün saat 23.30 sıralarında 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile yanındaki cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler, sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin Emirhan Göksu'ya ait olduğu tespit edildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emirhan Göksu'nun, Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığı, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ailesinin 9 Mart'ta Emirhan için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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11 Mar 2024 - 10:12 DHA Isparta- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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