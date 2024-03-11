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Tek kadın muhtar adayı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde muhtarlık için aday olan Şehla Kaya (26), ilçede ilk defa bir kadın muhtar adayı olarak gösteriliyor. 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Kaya, Balkaya Mahallesi'nde 1455 seçmen arasında 2 adayla yarışacak.

Tek kadın muhtar adayı mask
Tek kadın muhtar adayı
Tek kadın muhtar adayı
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Irak sınırındaki 25 bin 907 nüfuslu ve 14 bin 882 seçmeni bulunan Derecik’te ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu. İlçenin Şehit Gaffar Okan Ortaokulu'nda 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Adıyaman Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Şehla Kaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 1836 nüfuslu ve 1455 seçmeni olan Balkaya Mahallesi'nde 2 adaya karşı yarışacak. Seçim yaklaştıkça çalışmalarını hızlandıran Kaya, ev ev dolaşıp, ilçenin tek kadın muhtar adayı olduğunu belirterek seçmenlerinden destek istedi.

'ANNEMİN ÖNERİSİYLE ADAY OLDUM'

Kaya, annesinin önerisi üzerine aday olduğunu, seçim çalışmalarını okul saatlerinden sonra yaptığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını söyledi. Kaya, en büyük desteği kadınların verdiğini belirterek, "Muhtarlık önerisi annemden geldi. Annemin önerisi üzerine aday oldum ve bu konuda ondan büyük destek alıyorum. Ben de bütün adaylar gibi mahallem için çeşitli projeler düşünüyorum. Bu projelerin en önemlisi bölgemizdeki kadınların sesi olmak istedim. Kadına destek olunursa her şeyi yapar. Mahalleme güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktım. Herkesten destek bekliyorum. Seçim çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Bu seçimi kazanacağıma inanıyorum. Çünkü kadınların yanı sıra, erkek seçmenlerin de bana büyük destekleri var" dedi.

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11 Mar 2024 - 09:57 DHA Hakkari- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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