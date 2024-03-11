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Sinan Ateş'in babası vefat etti

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş (64), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sinan Ateş'in babası vefat etti mask
Sinan Ateş'in babası vefat etti
Sinan Ateş'in babası vefat etti
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Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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11 Mar 2024 - 09:40 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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