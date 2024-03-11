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75 ilde 'Mercek-13' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına karşı düzenlenen 'Mercek-13' operasyonlarında 844 adet silahın bulunduğunu ve 1031 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

75 ilde 'Mercek-13' operasyonu mask
75 ilde 'Mercek-13' operasyonu
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bazı şehirlerdeki yakalama sayılarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, " İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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11 Mar 2024 - 09:06 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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