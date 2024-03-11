Türk Telekom'dan erişilebilir yaşam projeleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projelerle " Türkiye'ye Değer" anlayışıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hayata geçiriliyor.

Projelerden "Sesli Adımlar" uygulaması, görme ve işitme engelli sanatseverlere AKM'nin açık ve kapalı alanlarında yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilme olanağı sunuyor. Şirket ayrıca teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı farklı etkinlikleri de hayata geçiriyor.

AKM'de geçen yıl aralıkta Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndan özel bir seçkiyi "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" ile farklı bir sanat deneyimine dönüştüren şirket, 2024 itibarıyla da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle AKM'de "Erişilebilir Tiyatro Projesi"ni başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, projelerle herkes için erişilebilir sanat etkinlikleri olduğunu belirterek, "AKM'nin kalbinde yer alan Türk Telekom Opera Salonu isim sponsorluğumuzun yanında herkesin kültür sanat aktivitelerine katılım sağlayabildiği bir mekan oluşturmak istedik. Teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre kullanarak sanatı herkes için erişilebilir kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşatıyoruz"

Sesli Adımlar uygulamasıyla görme ve işitme engelli ziyaretçilerin AKM'nin tüm kapalı ve açık alanlarını kolaylıkla gezebildiğini kaydeden Sancaktaroğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi ile görme engelli vatandaşlarımızı Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndan tablolarla bir araya getirerek sesli betimlemelerle tabloları tanımalarını sağladık. Şimdi de bu yıl hayata geçirdiğimiz 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşatıyoruz. Türkiye'ye Değer anlayışı ile geliştirdiğimiz teknolojiyi herkesin kullanımına sunmaya devam edeceğiz."

Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında izleyicisiyle buluşan "Seneye Bugün" oyununda engelli sanatseverler canlı betimleme uygulamasıyla mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimliyor.

Canlı betimlemeye ek olarak oyundan önce düzenlenen sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin, uygun olan obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımalarına olanak sağlanıyor.

Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yoluyla oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale geliyor.​​​​​​​