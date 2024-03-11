İzmirliler ilk oruç için sahura kalktı

Ramazan ayının gelmesi ile camilerin minarelerine asılan 'Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahyalar yanmaya başladı. Kentin dört bir yanını sokak sokak gezerek göreve başlayan davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı. Cadde ve sokaklarda gezen davulcuların sesi ile uyanan vatandaşlar, ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.