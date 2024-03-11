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İzmirliler ilk oruç için sahura kalktı

İzmir'de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte göreve başlayan davulcular, her Ramazan ayında olduğu gibi İzmir sokaklarına çıkarak vatandaşları sahura kaldırdı.

İzmirliler ilk oruç için sahura kalktı
İzmirliler ilk oruç için sahura kalktı
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Ramazan ayının gelmesi ile camilerin minarelerine asılan 'Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahyalar yanmaya başladı. Kentin dört bir yanını sokak sokak gezerek göreve başlayan davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı. Cadde ve sokaklarda gezen davulcuların sesi ile uyanan vatandaşlar, ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.

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11 Mar 2024 - 07:32 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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