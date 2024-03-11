İzmirliler ilk oruç için sahura kalktı

Ramazan ayının gelmesi ile camilerin minarelerine asılan 'Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahyalar yanmaya başladı. Kentin dört bir yanını sokak sokak gezerek göreve başlayan davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı. Cadde ve sokaklarda gezen davulcuların sesi ile uyanan vatandaşlar, ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.