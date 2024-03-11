Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın iyi niyetli olmadığını belirten Selahattin Baki, "Herkese iyi akşamlar dilerim. Öncelikle rahmetli Başkanımız Sayın Tahsin Kaya'yı anarak sözlerime başlamak istiyorum. Kendisinin ismi tarihteki yerini almıştır ama üzüntülü bir iki gün geçiriyoruz. Camiamız adına kendisine bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün aile fertlerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ayrıca ülkemize, milletimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hiç lafı dolandırmandan direkt olarak hakem konusuna girmek istiyorum çünkü genelde hep takımı ve hocamızı tebrik ederek başlıyorum. Onu sona bırakmak istiyorum. Hakem maça hiç iyi niyetli başlamadı, herkesin malumudur. 70 dakika boyunca Pendikspor'un sahada futbol demeye bin şahidin gerekeceği, ne olduğu belli olmayan bir oyunla, türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara izin verdi. Pendiksporlu futbolcuların daha önce kart görmesi gerekirdi, belki de daha fazla oyuncunun atılması gerekirdi. Bugün VAR'dan gelen uyarı olmasa penaltımızı da vermemeye kalktı. Dolayısıyla bu tür futbol oynayan ekibin ve bu tür bir performans gösteren ekibin Türkiye Süper Ligi'nde olması da aslında Türk futboluna bir hıyanettir. İlk yarı 58 dakika oynanmış, topun oyunda kalma süresi ise 23 dakika. İkinci yarıya da bildiğiniz üzere ekstra 10 dakika eklendi. Bu iki örnek bile aslında nasıl bir hakem performansı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"BAKALIM TFF, TRABZON DEPLASMANINDA ŞAPKADAN NASIL BİR TAVŞAN ÇIKARTMAYI PLANLIYOR"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın hakem performansı ile Pendikspor maçındaki hakem performansı sonrasında oyuncuların kültür şoku yaşadığını dile getiren Baki, "Hakem demişken daha üç gün evvel Avrupa'nın son dönemlerde en flaş futbolu oynayan, en dinamik futbolu oynayan, kendi liginde açık ara lider takımlardan biri ile kora kor bir mücadele verdik. Müthiş bir futboldu ve taraflı/tarafsız herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan takımımız, bugün adeta bir kültür şoku, bir niyet şoku yaşamıştır. Ama bugünü de atlattık; yüksek karakter, tutku ve hırsla. Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor TFF, onu da hep beraber göreceğiz. Bununla beraber takımımızı tebrik ediyorum çünkü türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara ayak uydurmadılar. Deyim yerindeyse halk diliyle gaza gelmediler. Takımı eksik bırakmadılar. Hocamıza, takımımıza ve bir saniye boyunca maçı bırakmayan, takımın arkasından desteğini esirgemeyen taraftarımıza da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"'BİZE KARŞI KOALİSYON VAR, KOALİSYONA KARŞI OYNUYORUZ' DİYE İDDİA EDENLER, ORTALIĞI YANGIN YERİNE ÇEVİRENLER BUGÜN KURULAN KOALİSYONUN BİR PARÇASI OLDUĞUNU BİR KERE DAHA NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONDU"

Başkan Ali Koç'un hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Baki, "Başkanımız Sayın Ali Koç, çarşamba günü, saatini daha sonra bildireceğiz, bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden, Türk sporunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangın yerine çevirenler bugün kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya kondu. Dolayısıyla bu yapılan algılarla, iftiralarla alakalı, şike iftiralarıyla alakalı, FETÖ ile alakalı, türlü türlü manipülasyonla alakalı son derece önemli ve yaşanmış örneklerle Sayın Başkanımızın açıklamaları olacak. Dolayısıyla Başkanımız iki gün sonra konuşacağı için ben soru almıyorum. Takımımız, hocamızı ve bütün camiamızı bir kere daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun" şeklinde konuştu.