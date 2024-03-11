Beyoğlu'nda yangın: 1 ölü

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın(68) cansız bedenine ulaşıldı. Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.