Distimi nedir ?

Distimi, en yalın hali ile bireyin uzun süre üzüntü, içe kapanıklık, melankoli, aşırı bilinç, sevinçten yoksunluk ve kişisel yetersizlikten dolayı endişe durumlarını hayatında alışkanlık haline getirmesi sürecine verilen, kronik depresyon durumu olarak tanımlamak mümkündür.

Sıklıkla distimi belirtileri depresyon belirtileri taşır ancak ayırıcı üç nokta vardır. Bunlardan ilki gün içinde genelde, çevredeki aktivitelere ilgi duyulmaması, semptomların yetişkinlerde iki yıl, çocuklarda ve ergenlerde bir yıldan uzun sürmesi ve son olarak da sinirlilik halidir. Sinirlilik hali çocuk ve ergenlerde moral bozukluğu olarak daha belirgin görülür.

Distimi ile majör depresyon belirtileri aynıdır ancak distimi de bu belirtiler daha uzun süre ve daha hafif gözükmektedir. Bu nedenle distiminin kişinin kendisi ve çevresi tarafından fark edilmesi majör depresyona göre daha zordur.

Özellikle kişi en az iki yıldır; tutku, neşe, ilgi, cinsel istek duymuyorsa, kronik depresyon ihtimalini düşünmek gerekmektedir.

Duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılan distimi,, yaşanan problemler ve olumsuzluklar nedeniyle sürekli depresif ruh halinde olan kişilerde görülmektedir. Kişilerin sosyal yaşantıda yaşadıkları problemler ise başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir; Mobbing, Yeterince dinlenememe, Kendine zaman ayıramama, Ailevi problemler, Sosyal çevreyle yaşanan problemler gibi daha fazlası sıralanabilir. Tüm bu durumlar kişinin yaşamdan keyif almasına engel olacak ve kişiyi hayatın akışını sorgular duruma getirecektir.

Distimiden (kronik depresyon) korunmak için öneriler nelerdir?

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Bireyin sosyal ilişkilerini sürdürmesi oldukça önemlidir. Kendisi için keyif alabileceğini düşündüğü aktiviteler sürdürmesi, beden ve ruh sağlığı için egzersizler gerçekleştirmesi, stres yönetimini gerçekleştirmek gerekir ve ayrıca kendisi için gerçekleştirdiği tüm adımları atmakta güçlük çekiyorsa bir uzmandan destek alması gerekmektedir.''dedi.