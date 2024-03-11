Diyarbakır'da kaza: 3 yaralı

Kaza, Diyarbakır- Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BFB 686 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenle 21 S 0149 plakalı park halindeki minibüse çarptı, ardından minibüs ise önünde park halinde bulunan 34 BFJ 700 plakalı otomobil ve 21 ACG 668 plakalı ile 21 UB 414 plakalı hafif ticari araca çarptı. Zincirleme kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören 1 minibüs, 1 otomobil ve 2 hafif ticari araç ise bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.