6 Kırmızı şifa kaynağı

Kırmızı Biber: C vitamini kaynağı olarak toplumumuzda başlıca limon, portakal gibi turunçgiller bilinse de kırmızı biber turunçgillere oranla yüksek C vitamini içeriğine sahiptir. Metabolizmanın canlılık kazanması için kırmızı biberi günlük beslenmemize bolca eklemekte fayda var!

Pancar: Sağlık için faydalı kırmızı besinler listesinde doğal metabolizma dostu pancardan bahsetmemek olmaz. Potasyum, magnezyum, çinko mineralleri ve A ve C vitaminden zengin yapısı sayesine pancar tam bir şifa kürü etkisi taşımakta. Kalorisinin oldukça düşük olması, karaciğere olumlu etkisi ve uzun süre tokluk sağlaması da pancarı günlük beslenmemizin vazgeçilmez besini haline getirmekte.

Kuşburnu: Halk ilacı olarak da bildiğimiz adının hakkını veren kuşburnu, kış aylarının vazgeçilmezi portakal ve mandalinaya fark atıyor. Güçlü C vitamini etkisi sayesinde soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmekte. Bunun yanı sıra eklem ağrılarını hafifleştirir, damar tıkanıklığı, inflamasyon ve diyabet gibi birçok hastalıktan koruyucudur.

Kırmızı Turp: Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden olan kırmızı turp bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle güçlü bir antioksidandır. Ayrıca kırmızı turp idrar yolları enfeksiyonundan korunmada ve kabızlığın giderilmesinde etkili bir sebzedir.

Kırmızı Elma: Kan şekeri dengesinin sağlanmasından kan kolestrolü üzerinde olumlu etkisi bulunan kırmızı elma bu listenin en başlıca besinlerinden. Bu etkilerinin yanı sıra kabuklu tüketildiğinde bağırsakların kolaylıkla çalışmasını sağlar, gastritten kaynaklanan mide yanmalarını giderir.

Domates: En güçlü antioksidan bileşenlerinden biri olan likopen domateste yüksek oranda bulunur. Diyetle alınan yüksek likopen içeri kalp damar hastalıklarından korunmada oldukça etkilidir. Pişen domatesin likopen içeriğinin fazla olduğunu bu sebeple az bir yağla domatesin pişirilip yenmesinin daha faydalı olduğunu belirtmekte fayda var.