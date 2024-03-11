İstikbal SNX Türkiye'ye yoğun ilgi

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli gazetecileri Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan İstikbal SNX TÜRKİYE'yi yerinde izliyor. Ajanslar gelişmeleri son dakika geçiyor, gazeteler geniş yer ayırıyor. Türkiye'nin lider spor kanalları TRT SPOR, TRT SPOR Yıldız, DSmart Spor, D-Smart GO, Sports TV Türkiye'de canlı yayınlarla yarışı aktarıyor.

Dünyada ise İSTİKBAL SNX Türkiye, Amerika kıtasında CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Asya ve Güney Amerika’da FOX Sport tarafından 3 milyar kişinin yaşadığı dünyanın önemli bir bölümünde yayınlanıyor.

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Kayseri Erciyes A.Ş. SASAD destekleriyle yapılacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye, Bellona, Boyteks, HES Kablo ve RHG Enertürk Enerji, ANLAS, İzeltaş, ECC Tur, Power App, Radisson Blu Mountain Erciyes ve Volta’nın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

TELEVİZYONLARDAN BÜYÜK İLGİ

İstikbal SNX TÜRKİYE, 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın bir çok yerinde canlı yayınlanacak. Türkiye’de ise, canlı yayınlayan TRT SPOR YILDIZ’ın yanında hafta sonu bir festival havasında gerçekleşen yarışlar Pazar ise 14.00’ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak. Bununla birlikte SportsTV’de canlı yayınlarla heyecanı aktaracak.