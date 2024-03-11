CHP’li Milletvekili Kış’tan deprem seferberliği önerisi

Deprem yönetmeliğinin kritik önemine vurgu yapan CHP’li Kış, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Kış, “insanların barınma ve afet önlemlerinin sağlanması devletin görevi iken, yaşanan son depremde, yeni binalarda bile yıkım olması deprem yönetmeliğine uyulmadığının göstergesidir” dedi.

Kış, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapıların projeden uygulamaya kadar olan tüm süreçlerini detaylıca anlatan, teknik kriterler içeren yasal mevzuatlar içerisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Bugüne kadar, deprem yönetmeliğinin çok kez revize edildiğini ifade eden Kış, “1947, 1953, 1961, 1968, 1975, 1998 ve 2007 olmak üzere, deprem yönetmeliklerinin defalarca revize edilmesi hiçbir soruna çözüm olamamıştır” dedi. Son olarak da, 2018 yılında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildiğini hatırlatan Kış, yıkım bilançosunun bu kadar ağır olması sebebiyle ortada cevaplanması gereken çok fazla soru olduğunu söyledi.

“Türkiye’de yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu, deprem riskinde olan bölgelerde yaşamaktadır” diyen Kış, yapıların değerlendirilmesinde deprem yönetmeliklerinin önemine vurgu yaptı.

Kış, olası bir depremin ne zaman ve nerede olacağının beklenmeden, deprem yıkıcılığını ortadan kaldırmak üzere tüm yetkili kurulların ortak akıl ile harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de ki yapıların yüzde 70’in üzerinde deprem tehdidi altında olduğunu söyleyen Kış, bu yapıların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı ile ilgili acil çalışma başlatılmasını önerdi.

Vatandaşların deprem güvenlikli yapılarda oturmalarını sağlamak ve deprem bölgelerinde riskli yapı envanterinin çıkarılması için vakit geçirmeden harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Kış, Bakan Özhaseki’ye şu soruları yöneltti:

1. 2007 yılındaki yönetmelik sonrası, 2007-2018 yılları arasında ülkemizde meydana gelen deprem bölgelerinde, “deprem yönetmeliğine uygundur” denilen ancak yıkılan bina sayısı kaçtır? Mersin başta olmak üzere ülke genelinde il il 2007-2018 yılları arasında deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen bina sayısı kaçtır?

2. Son güncellenen 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği sonrası, ülkemizde meydana gelen depremlerde yıkılan kaç konuta, “yönetmeliğe uygundur” tespiti yapılmıştı? 2018’den sonra meydana gelen depremlerde il il bu binaların kaçı yıkılmıştır?

3. Deprem riski altındaki illerde yapıların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğine yönelik bir çalışma var mıdır? Deprem bölgelerinde riskli yapı envanteri çıkarıldı mı?

4. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bulunan Türkiye deprem tehlike haritasının yetersiz kalması sebebiyle yeni bir çalışma yapılmakta mıdır?