Çubuklu siloları hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da restorasyonu tamamlanan Çubuklu siloları ile Beykoz Onçeşmeler Meydan düzenlemesinin açılış törenine katıldı. İmamoğlu, siloların tarihinden bahsederek, "Bu silolar 19. yüzyılın sonlarından beri mevcut halleriyle petrol tankerleri olarak günümüze kadar ulaşmış olsa da zamanla işlevini yitirerek çürümeye terk edilmiş" dedi. 2020 yılında siloların restorasyonuna başladıklarını belirten İmamoğlu, "Beni ilk olarak buraya getirdikleri zaman içerisini 3-4 saat gezdim. Her noktasında her alanında ne yapabiliriz diye tartışarak, ne olabilir diye konuşmuştuk. Özgün hallerini koruyarak yepyeni işlevler kazandırdık. Silolar büyük bir emekle, mühendislikle, tasarımla; dijital sanat müzesi, doğa ve bilim müzesi, kütüphane, restoran ve çocuk oyun alanlarını barındıran muhteşem bir yaşam alanı oldu, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Ukrayna savaşından sonra Odessa şehrine insani yardım gönderdiklerini hatırlatan İmamoğlu, "Biz Ukrayna'ya daha önce 12 TIR yardımımızı gönderdik. Hem Varşova'daki kamplara, hem de Odessa'ya bir ay kadar önce de 41 jeneratör, acil yardımın bulunduğu 5 TIR malzeme gönderdik. Onun için Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov bize, hem barış için hem de kardeşlik anısına bir çıpa gönderdi. Onu da buraya Ukrayna Başkonsolosu ile beraber yerleştirdik" ifadelerini kullandı.